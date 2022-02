Volley, tabellone quarti di finale Champions League femminile 2022: gli accoppiamenti

by Deborah Sartori

Megan Courtney (Conegliano), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Il tabellone dei quarti di finale della CEV Champions League femminile 2021/2022 di volley. L’Igor Gorgonzola Novara ha incassato due sconfitte negli ultimi due turni del girone ed è uscita di scesa, ma l’Italia rimane in corsa per il titolo con due squadre. Continuano infatti l’avventura europea le campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano e la Vero Volley Monza. I quarti si svolgeranno con la formula delle gare di andata e ritorno, più l’eventuale Golden Set. Sorteggio sfortunato per le due squadre italiane ancora in corsa nei quarti di finale della Champions League femminile di volley. L’Imoco Volley Conegliano e la Vero Volley Monza si scontreranno infatti in un derby con l’andata in Lombardia (tra l’8 e il 10 marzo) e il ritorno in Veneto. Chi passerà il turno troverà la vincente del derby russo tra Dinamo Kazan e Dinamo Mosca. Dall’altra parte del tabellone i quarti sono Developres Resovia-VakifBank Istanbul e Lokomotiv Kaliningrad-Fenerbahce

Di seguito, tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

CONEGLIANO – MONZA

DINAMO KAZAN – DINAMO MOSCA

RESOVIA – ISTANBUL

LOKOMOTIV KALININGRAD – FENERBAHCE