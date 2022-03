Volley, calendario gara-1 quarti di finale Playoff Superlega 2022: programma, orari e tv

L'attacco di Ivan Zaytsev (Civitanova), Superlega 2021/2022 - Foto: Michele Benda/Legavolley

Il calendario della prima giornata dei quarti di finale dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Si entra nella fase calda del massimo campionato: le migliori otto squadre tornano in campo per giocarsi lo Scudetto. La capolista Perugia incontra Cisterna, Milano scende sul campo di Modena, Civitanova sfida Monza e infine Trento deve vedersela con Piacenza. Tutte le partite saranno visibili per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, con Rai Sport che trasmetterà in diretta tv in chiaro la sfida Modena-Milano (visibile anche in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma completo dei quarti di finale con date e orari di tutte le partite.

GARA-1 QUARTI DI FINALE

Sabato 26 marzo 2022

Ore 20.30 Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Volleyballworld.tv



Domenica 27 marzo 2022

Ore 18.00 Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena – Allianz Milano – Diretta Volleyballworld.tv e RaiSport

Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza – Diretta Volleyballworld.tv