Volley, Superlega 2021/2022: classifica e risultati della regular season

by Deborah Sartori

Muro di Juantorena (Cucine Lube Civitanova) contro Urnaut (Azimut Modena) 2017/2018 - Foto Legavolley

La classifica e tutti i risultati della regular season della Superlega 2021/2022 di volley maschile aggiornati in tempo reale. Dopo una magica estate con i tanti successi delle Nazionali, i migliori giocatori del mondo sono pronti a dare spettacolo nella massima serie del campionato italiano. Le 13 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa per lo Scudetto, nel tentativo di sottrarre il trofeo ai campioni in carica di Civitanova. Di seguito la classifica e tutti i risultati della stagione regolare aggiornati in tempo reale.

CLASSIFICA REGULAR SEASON SUPERLEGA 2021/2022

Allianz Powervolley Milano 0pt (0V, 0P) Consar RCM Ravenna 0pt (0V, 0P) Cucine Lube Civitanova 0pt (0V, 0P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 0pt (0V, 0P) Gioiella Prisma Taranto 0pt (0V, 0P) Itas Trentino 0pt (0V, 0P) Kioene Padova 0pt (0V, 0P) Leo Shoes PerkinElmer Modena 0pt (0V, 0P) Sir Safety Conad Perugia 0pt (0V, 0P) Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 0pt (0V, 0P) Top Volley Cisterna 0pt (0V, 0P) Vero Volley Monza 0pt (0V, 0P) Verona Volley 0pt (0V, 0P)

TUTTI I RISULTATI DELLA REGULAR SEASON 2021/2022

PRIMA GIORNATA ANDATA (10 ottobre 2021) – Riposa Allianz Milano

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna

Itas Trentino-Verona Volley

Vero Volley Monza-Leo Shoes Modena

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Consar Ravenna

Kioene Padova-Cucine Lube Civitanova

Gioiella Prisma Taranto-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

SECONDA GIORNATA ANDATA (17 ottobre 2021) – Riposa Leo Shoes PerkinElmer Modena



Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Itas Trentino

Allianz Milano-Vero Volley Monza

Verona Volley-Sir Safety Conad Perugia

Consar Ravenna-Gioiella Prisma Taranto

Top Volley Cisterna-Kioene Padova

TERZA GIORNATA ANDATA (31 ottobre 2021) – Riposa Sir Safety Conad Perugia



Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

Vero Volley Monza-Gioiella Prisma Taranto

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano

Leo Shoes Modena-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Verona Volley-Top Volley Cisterna

Kioene Padova-Consar Ravenna

QUARTA GIORNATA ANDATA (3 novembre 2021) – Riposa Top Volley Cisterna



Cucine Lube Civitanova-Verona Volley

Itas Trentino-Kioene Padova

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Allianz Milano

Leo Shoes Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Consar Ravenna-Vero Volley Monza

Gioiella Prisma Taranto-Sir Safety Conad Perugia

QUINTA GIORNATA ANDATA (7 novembre 2021) – Riposa Kioene Padova

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino

Vero Volley Monza-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova

Verona Volley-Gioiella Prisma Taranto

Consar Ravenna-Leo Shoes Modena

Top Volley Cisterna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

SESTA GIORNATA ANDATA (14 novembre 2021) – Riposa Verona Volley

Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano

Cucine Lube Civitanova-Leo Shoes Modena

Itas Trentino-Vero Volley Monza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Consar Ravenna

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Top Volley Cisterna

Gioiella Prisma Taranto-Kioene Padova

SETTIMA GIORNATA ANDATA (21 novembre 2021) – Riposa Gioiella Prisma Taranto

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Cucina Lube Civitanova

Leo Shoes Modena-Itas Trentino

Allianz Milano-Verona Volley

Consar Ravenna-Sir Safety Conad Perugia

Kioene Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna-Vero Volley Monza

OTTAVA GIORNATA ANDATA (24 novembre 2021) – Riposa Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena

Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna

Vero Volley Monza-Kioene Padova

Allianz Milano-Top Volley Cisterna

Verona Volley-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Gioiella Prisma Taranto-Itas Trentino

NONA GIORNATA ANDATA (28 novembre 2021) – Riposa Itas Trentino

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Vero Volley Monza

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Gioiella Prisma Taranto

Leo Shoes Modena-Verona Volley

Consar Ravenna-Allianz Milano

Kioene Padova-Sir Safety Conad Perugia

Top Volley Cisterna-Cucine Lube Civitanova

DECIMA GIORNATA ANDATA (5 dicembre 2021) – Riposa Vero Volley Monza

Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Cucine Lube Civitanova-Gioiella Prisma Taranto

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Allianz Milano-Kioene Padova

Verona Volley-Consar Ravenna

Top VOlley Cisterna-Leo Shoes Modena

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA (21 novembre 2021) – Riposa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Safety Conad Perugia

Leo Shoes Modena-Allianz Milano

Consar Ravenna-Itas Trentino

Kioene Padova-Verona Volley

Gioiella Prisma Taranto-Top Volley Cisterna

DODICESIMA GIORNATA ANDATA (21 novembre 2021) – Riposa Cucine Lube Civitanova

Sir Safety Conad Perugia-Vero Volley Monza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Kioene Padova

Leo Shoes Modena-Gioiella Prisma Taranto

Allianz Milano-Itas Trentino

Verona Volley-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna-Consar Ravenna

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA (21 novembre 2021) – Riposa Consar RCM Ravenna

Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia

Itas Trentino-Top Volley Cisterna

Vero Volley Monza-Verona Volley

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Kioene Padova-Leo Shoes Modena

Gioiella Prisma Taranto-Allianz Milano