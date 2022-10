Varese-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida come prima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Riparte finalmente l’azione della grande pallacanestro italiana, con i padroni di casa attesi subito da un impegno complicato contro la formazione sarda. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 2 ottobre, con la partita che verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

