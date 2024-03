Varese-Bahcesehir in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Bahcesehir, sfida valida come andata delle semifinali della Europe Cup 2023/2024 di basket. Percorso fin qui ottimo dei ragazzi di coach Bialaszewski, che compensano le delusioni del campionato con il percorso europeo, che vede i lombardi ora a un passo dalla finale. L’ultimo scoglio da superare, però, è di quelli tosti: i turchi, infatti, hanno brillato fin dai gironi, chiusi al primo posto davanti al Nymburk (la squadra eliminata ai quarti proprio da Varese), confermandosi poi nel secondo round e superando i quarti con un’entusiasmante rimonta casalinga nel ritorno contro il Porto, dopo aver perso all’andata. Inoltre, il Bahcesehir ha vinto l’edizione 2021/2022 della Europe Cup, imponendosi in finale contro Reggio Emilia. Quello dell’Itelyum Arena si prospetta, quindi, un testa a testa tutto da seguire. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 27 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Bahcesehir, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.