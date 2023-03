Spagna-Norvegia, programma e telecronisti Sky e TV8 qualificazioni Europei 2024

Il programma e i telecronisti su Sky e TV8 di Spagna-Norvegia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Si parte anche nel gruppo A e gli iberici sfidano gli scandinavi per conquistare subito la vittoria tra le mura amiche. Tre vittorie delle Furie Rosse, un pari e un successo ospite nei cinque precedenti in partite ufficiali. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 25 marzo.

Spagna-Norvegia sarà visibile su Sky Sport Uno (anche in chiaro su TV8) con la telecronaca di Antonio Nucera.