Sorteggio tabellone Masters 1000 Madrid 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e tutte le indicazioni su come seguire il sorteggio del torneo di Madrid 2024, quarto Masters 1000 della stagione. sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Jannik Sinner sarà la prima testa di serie in virtù del forfait di Novak Djokovic, ma l’azzurro disputerà il torneo senza particolari pressioni visto che, per sua stessa ammissione, le sue priorità saranno Roma e Parigi. Proverà comunque a fare bene e magari spodestare dal trono il beniamino di casa Carlos Alcaraz, che ha vinto le ultime due edizioni. Al via tutti gli altri big, da Zverev a Medvedev passando per Tsitsipas, e ovviamente Rafa Nadal, che dopo Brisbane e Barcellona disputerà il suo terzo torneo stagionale. Numerosi anche gli italiani ai nastri di partenza: Sinner è infatti affiancato da Musetti, Arnaldi, Sonego, Darderi e Cobolli, oltre a eventuali qualificati.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena oggi, lunedì 22 aprile, con inizio fissato alle ore 11:00 italiane. Non è prevista copertura televisiva, mentre sarà garantita la consueta diretta streaming della procedura degli accoppiamenti sul canale Twitch del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale del torneo di Madrid. Il nostro sito, inoltre, offrirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione spagnola ai propri lettori.