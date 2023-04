Roma-Fiorentina oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Serie A femminile 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Roma-Fiorentina, match valevole per i playoff del campionato femminile di Serie A 2022/2023. La compagine giallorossa, dopo una stagione caratterizzata da una lunga cavalcata, potrebbe finalmente coronare il proprio sogno conquistando l’agognato scudetto. La squadra viola, dal suo canto, proverà a rimandare la festa di Valentina Giacinti e compagni ottenendo un buon risultato in trasferta. La partita andrà in scena alle ore 14:30 di sabato 29 aprile e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su La7.