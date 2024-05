Roma-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming finale Coppa Italia femminile 2023/2024

Alle 21:30 di oggi, venerdì 24 maggio, Roma e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia femminile 2023/2024 nella cornice dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove le giallorosse puntano l’abbinamento Scudetto-Coppa Italia, mentre le viola inseguono un trofeo che manca a Firenze da sei anni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play (previa registrazione). La finale di Coppa Italia sarà trasmessa inoltre 158 Paesi di tutto il mondo grazie all’accordo con S&T Sports: in Inghilterra, Germania e Stati Uniti sarà trasmessa su Dazn, mentre in Argentina e Brasile sarà Star+ a trasmettere l’evento.

“Ci fa enormemente piacere tornare qui per giocarci il trofeo – le parole dell’allenatore della Roma Alessandro Spugna -. Vogliamo portare a casa il titolo, ce lo siamo prefissato da inizio stagione”. “Ho detto alle ragazze di dimenticare la gara di campionato per portare la coppa a Firenze, cosa che non succede da tempo. Per me sarà professionalmente un’emozione unica, ma lo sarà per tutta la Fiorentina: abbiamo eliminato Inter e Juventus, non siamo arrivate qui per caso”, ha detto il collega viola Sebastian De La Fuente. La Roma – alla quarta finale consecutiva – insegue la seconda Coppa Italia della sua storia, mentre la Fiorentina ha alzato il trofeo nel 2017 e nel 2018.

DATA: Venerdì 24 maggio

ORARIO: 21:30

TV e STREAMING: Rai 2 e Rai Play