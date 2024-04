Potenza-Virtus Francavilla oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Potenza-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. I lucani non sono ancora salvi ma hanno il destino nelle proprie mani con un successo, i pugliesi invece devono quantomeno conservare i playout, visto che rischiano persino di retrocedere direttamente se dovessero perdere e venire scavalcati dalla penultima. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di sabato 27 aprile, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.