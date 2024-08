Parigi 2024, Malagò in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 16:30 di oggi, domenica 11 agosto, il presidente del CONI, Giovanni Malagò parlerà in conferenza stampa a Casa Italia nel giorno di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La conferenza stampa sarà trasmessa su Italia Team TV, la piattaforma OTT del CONI. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 16:30. Tempo di bilanci in un’edizione che ha visto la spedizione record degli azzurri (403 atleti, mai così tanti) toccare quota 40 medaglie come a Tokyo. Una rassegna di grandi risultati per la ginnastica, tra l’oro di Alice D’Amato alla trave, il bronzo di Manila Esposito nella stessa finale, l’argento della finale a squadre, oltre alle medaglie nella ritmica di Sofia Raffaeli (bronzo) nell’individuale e delle Farfalle (bronzo) nel concorso a squadre. Senza dimenticare lo storico oro di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio femminile, oltre al bronzo di Lorenzo Musetti nel singolare maschile, mentre la spedizione del nuoto ha esultato per gli ori di Nicolò Martinenghi (100 rana) e Thomas Ceccon (100 dorso), oltre che per le due medaglie (argento nei 1500 stile e bronzo negli 800) di Gregorio Paltrinieri e il bronzo della 4×100 stile libero.

Promossa a pieni voti anche la vela, che si gode la conferma dei campioni di tutto, Ruggero Tita e Caterina Banti, oltre al trionfo di Marta Maggetti nell’iQFOiL. Tre medaglie dall’atletica italiana che abdica nella 4×100 e nei 100, ma celebra lo storico argento di Nadia Battocletti nei 10.000 m e i bronzi di Mattia Furlani (salto in lungo) e Andy Diaz (salto triplo). Non solo. A Parigi non sono mancati episodi che hanno fatto discutere. Dal match di Angela Carini contro Imane Khelif, futura medaglia d’oro nella boxe, fino alla protesta del Settebello per quanto accaduto nei quarti di finale, quando Condemi è stato espulso per gioco violento al momento di un tiro. Ora spazio ai bilanci, dopo aver vissuto l’ultima medaglia, quell’oro indimenticabile dell’Italvolley femminile. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dall’inizio della conferenza stampa.