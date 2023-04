Napoli-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Salernitana, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Maradona è qui la festa, forse: se la Lazio non vince a Milano all’ora di pranzo, ecco che i partenopei in caso di vittoria andrebbero a conquistare aritmeticamente lo scudetto, dunque atmosfera da brividi. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile, chi vincerà?

Napoli-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.