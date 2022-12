Nadal-Norrie stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Rafael Nadal sfiderà Cameron Norrie nel primo singolare della sfida Spagna-Gran Bretagna di United Cup 2023, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. I due numeri uno delle rispettive nazioni apriranno la sfida valida per il secondo turno del Gruppo D. Si tratta del primo match stagionale per il campione maiorchino, protagonista assoluto della scorsa estate australiana, con la vittoria a Melbourne. Nadal proverà a difendere il titolo slam conquistato dodici mesi fa e ha deciso di iniziare la sua trasferta da protagonista in questo nuovo evento congiunto Atp/Wta. Il primo avversario sulla sua strada sarà il britannico Norrie, che ha fornito ottime impressioni nel primo incontro, vinto in due set sul padrone di casa Alex De Minaur.

Abbastanza a senso unici i precedenti scontri diretti tra i due. Nadal ha vinto quattro volte su quattro e non ha mai perso un set. La striscia aperta è di dieci set a zero in favore dell’iberico, che ha sconfitto Norrie sia sul rosso di Barcellona e Parigi, che sul cemento all’aperto di Melbourne e Acapulco.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Nadal e Norrie scenderanno in campo questa notte (tra venerdì 30 e sabato 31 dicembre) alle ore 05:30. Sarà possibile seguire la sfida su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Nadal e Norrie. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.