MotoGP, gara sprint GP Olanda oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP si prepara a disputare la gara sprint del Gran Premio d’Olanda, in scena sul circuito di Assen questo fine settimana. La mini corsa, lunga tredici giri, mette in palio metà del punteggio assegnato nella tradizionale gara della domenica. L’ultimo vincitore risulta essere Marco Bezzecchi, oggi in difficoltà nell’approcciarsi alla moto. I nomi dei favoriti sono diversi, tra cui Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. L’ordine di partenza, deciso dalle qualifiche del sabato mattina, sarà lo stesso sia per la sprint che per il Gran Premio in programma domani.

I semafori del via si spegneranno alle 15:00 di sabato 29, concedendo ai piloti tredici tornate per conquistare il successo e guadagnare punti pesanti. La gara sarà trasmessa in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre tutta la giornata di sabato, gara sprint inclusa, sarà disponibile in diretta anche in chiaro sul canale di TV8. In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione, tenendovi aggiornati in tempo reale sull’azione in pista.