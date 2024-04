Moto2 e Moto3, gare GP Spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

Sul circuito di Jerez, in Spagna, va in scena la quarta tappa del motomondiale, che vede impegnate, oltre alla classe regina, anche Moto2 e Moto3. La Moto3 apre la programmazione della giornata di domenica, scendendo in pista alle ore 11:00 per disputare la gara del fine settimana, che vede David Alonso scattare dalla pole position conquistata nelle qualifiche di ieri. Poco più tardi, alle 12:15, sarà il momento della Moto2, con Fermin Aldeguer pronto a partire dalla prima casella della griglia di schieramento. Entrambe le categorie non corrono la gara sprint, dunque questa sarà la prima – e unica – prova del fine settimana. Le due gare saranno disponibili in diretta a tutti gli abbonamenti Sky sui canali di Sky Sport MotoGP e in streaming sulle piattaforme online di Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà i risultati finali dopo la bandiera a scacchi.