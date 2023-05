Monza-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Napoli, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Scudetto vinto, ma questo non vuol dire che non si debba onorare un campionato dominato. Con tanto rispetto si va allo U-Power Stadium contro una delle più belle sorprese di questa annata, i brianzoli che vogliono festeggiare la salvezza. Si parte alle ore 15 di domenica 14 maggio, chi vincerà?

Monza-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.