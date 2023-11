Milan-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Fiorentina, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo allo stadio Meazza per questa partita delicatissima: rossoneri in caduta libera e con una serie infinita di infortuni, i viola sperano nel colpaccio per avvicinare la zona Champions. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore di 20.45 di sabato 25 novembre.

Milan-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.