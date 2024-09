Louis Vuitton Cup 2024, a che ora gareggia Luna Rossa oggi mercoledì 4 settembre: orari, tv e streaming

Alle 14:46 di oggi, mercoledì 4 settembre, Luna Rossa sfiderà Orient Express nella sesta giornata di regate alla Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup 2024. Dopo la strepitosa vittoria su New Zealand di ieri, che ha visto Spithill e compagni orchestrare la partenza perfetta con tanto di caduta dai foil dei Kiwi, Luna Rossa vuole continuare a vincere e convincere. Il successo sui neozelandesi non porta punti in classifica, ma gli italiani sono già in testa con quattro vittorie su quattro. Vedremo se ci saranno cambi nell’equipaggio. Ieri Jimmy Spithill e Francesco Bruni hanno dato vita ad un capolavoro al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei perfetti in veste di trimmer. Grande lavoro poi dei cyclor Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi.

Il programma sarà aperto dal match tra American Magic e Ineos Britannia. Per entrambi i team ci sarà un doppio impegno: Patriot (2 vittorie e 2 sconfitte) tornerà in acqua nel terzo match per affrontare Alinghi (che ieri ha ottenuto il primo punto), mentre gli inglesi chiuderanno la giornata di gare affrontando New Zealand. Prevista la diretta tv in chiaro su Canale 20 (e in simulcast per le regate di Luna Rossa su Italia 1), oltre che in streaming sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity. Diretta tv anche su Sky Sport America’s Cup, canale dedicato 24 ore alla competizione più antica al mondo. Streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00.

SEGUI IL LIVE

Programma mercoledì 4 settembre 2024 – Louis Vuitton Cup 2024

Ore 14:00, American Magic – Ineos Britannia

Ore 14:46, Luna Rossa Prada Pirelli Team – Orient Express Racing Team

Ore 15:22, Alinghi Red Bull Racing – NYYC American Magic

Ore 15:58, Ineos Britannia – Emirates Team New Zealand

TV e STREAMING: Canale 20, Italia 1, Sky Sport America’s Cup, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, NOW