Juventus-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 15:00 di oggi, sabato 16 settembre Juventus e Lazio scenderanno in campo in occasione della quarta giornata di Serie A 2023/2024. La Juventus ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Lazio (1-2 lo scorso 8 aprile) e non subisce due sconfitte di fila contro i biancocelesti in campionato dal periodo tra marzo e novembre 2001. Al contrario, la Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 85 sconfitte per i biancocelesti contro la Vecchia Signora. Alla ripresa dopo la sosta, è tutto pronto per un nuovo confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.