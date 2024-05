Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Israele, sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen. Secondo match di giornata per le Azzurre, che chiuderanno poi il conto delle gare, almeno per questa prima fase, sabato contro le padrone di casa dell’Ungheria. Una partita fondamentale, questa, per il quartetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera, chiamate a vincere contro una Nazionale alla portata, ranking alla mano, ma di sicuro da non sottovalutare se si vuole ripetere l’impresa di tre anni fa, quando, sempre a Debrecen, arrivò la qualificazione alle Olimpiadi per l’Italia. La palla a due è fissata alle ore 21:10 di giovedì 16 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Israele, valida per il torneo preolimpico di basket 3×3 a Debrecen.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in maniera gratuita sul canale YouTube della federazione, accessibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.