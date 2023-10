Inter-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di domenica 29 ottobre Inter e Roma si sfideranno a San Siro in occasione della decima giornata di Serie A. Tutti gli occhi sono puntati su Romelu Lukaku, al ritorno al ‘Meazza’ dopo il no all’offerta nerazzurra in estate. L’Inter ha segnato ben 24 reti a fronte di cinque subite in questa Serie A e nessuna squadra ha una differenza reti migliore nei cinque grandi campionati europei in corso. Numeri importanti, che Inzaghi vuole confermare contro la squadra di Mourinho (squalificato). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti, pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola del match.