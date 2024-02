Gigante maschile Palisades Tahoe 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante maschile di Palisades Tahoe 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito di sci alpino. Il grande atteso è il campionissimo svizzero Marco Odermatt, dominatore incontrastato sia della classifica generale sia soprattutto di quella di specialità, in cui fino a questo momento ha trionfato in tutte e sei le gare disputate. Proveranno a rovinargli la festa, tra gli altri, il croato Filip Zubcic, lo sloveno Zan Kranjec, i norvegesi Alexander Steen Olsen e Henrik Kristoffersen, il connazionale Loic Meillard, l’austriaco Manuel Feller e l’andorrano Joan Verdu. Nella quintultima prova stagionale tra le porte larghe l’Italia si affida in particolare al terzetto formato da Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Filippo Della Vite, reduce da due piazzamenti consecutivi tra i migliori dieci in questa specialità e in procinto di voler mettere la propria firma su un piazzamento di rilievo.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

Il gigante maschile di Palisades Tahoe 2024 è in programma nella giornata di oggi (sabato 24 febbraio). La prima manche scatterà alle ore 19.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 22.00. In entrambi i casi gli orari sono quelli italiani. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo appuntamento del weekend a stelle e strisce di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.