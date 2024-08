Fiorentina-Puskas Academy, Palladino in conferenza stampa oggi in tv: canale e orario

Raffaele Palladino parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Fiorentina-Puskas Academy, andata dei playoff di Conference League 2024/2025. E’ l’esordio europeo per il tecnico viola, che per l’occasione dunque presenterà i temi di una partita a suo modo storica per la sua carriera. I toscani hanno raggiunto la finale, perdendole entrambe, nelle ultime due edizioni di questo torneo e vogliono per il momento approdare ai gironi, per farlo servirà vincere la concorrenza della rivale ungherese. Sale pertanto l’attesa per conoscere le parole della vigilia del mister gigliato.

COME SEGUIRE IN TV LA CONFERENZA DI PALLADINO

La conferenza stampa di Palladino alla vigilia di Fiorentina-Puskas Academy avrà luogo alle ore 15.15 di mercoledì 21 agosto, a orario da definire. Per quanto riguarda la diretta televisiva, è possibile che Sky Sport 24 si colleghi live dalla sala stampa del Viola Park. In alternativa, probabile anche la diretta streaming sul canale Youtube ufficiale del club. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta scritta in tempo reale per non perdersi nemmeno una virgola di quanto pronuncerà l’allenatore.