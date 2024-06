F1, GP Spagna 2024: programma, date, orari e diretta tv

La F1 vola a Barcellona per disputare il Gran Premio di Spagna del 2024, dopo due settimane dall’appuntamento andato in scena in Canada. In terra iberica sono di casa Fernando Alonso, scudiero dell’Aston Martin, e il pilota della Ferrari Carlos Sainz. Il circuito di Catalunya, che in passato ha ospitato anche i test pre stagionali, ha debuttato in Formula 1 nel 1991, e negli anni è rimasto tappa fissa del calendario della categoria. Il weekend di gara di questa edizione avrà inizio il 21 giugno, per terminare il 23 con la gara. Non è prevista la gara sprint e saranno quindi concesse tre sessioni di prove libere, seguite dalle qualifiche e poi dalla corsa.

Venerdì 21 giugno aprirà il weekend con la prima sessione di prove libere, in programma per le 13:30. Alcune ore più tardi, alle 17:00, i piloti torneranno in pista per le prove libere 2. La giornata di sabato 22 vedrà poi andare in scena la terza e ultima sessione di prove libere a partire dalle 12:30. Il pomeriggio sarà poi dedicato alle qualifiche, che scatteranno alle 16:00. Infine, la gara è prevista per le 15:00 di domenica 23 giugno. Tutto il fine settimana sarà trasmesso in diretta su Sky, precisamente ai canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di NOW.