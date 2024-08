Calendario Mondiali canoa velocità Samarcanda 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo dei Mondiali di canoa velocità 2024, in programma a Samarcanda da venerdì 23 a domenica 25 agosto: ecco le informazioni per vedere tutte le gare. Dopo le Olimpiadi di Parigi, lo spettacolo della canoa sprint si sposta in Uzbekistan per la rassegna iridata dedicata alle specialità non olimpiche. In acqua anche tanti medagliati dei recenti Giochi, pronti ancora una volta a darsi battaglia per salire sul podio.

STREAMING E TV – Le gare decisive della rassegna iridata saranno visibili su Rai Sport e in streaming su RaiPlay in differita: sabato 24 agosto tra le 11.00 e le 11.45 e dalle 22.20, domenica 25 agosto nelle fasce orarie 9-9.45, 11.15-11.50 e 13-15.05 e lunedì 26 agosto nelle fasce orarie 00.10-3.15 e 16-40-20.20. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con cronache e risultati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il programma dettagliato della rassegna iridata di Samarcanda 2024.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2024

VENERDI’ 23 AGOSTO

9:00 Batteria 1 K1 1000 femminile

9:07 Batteria 2 K1 1000 femminile

9:14 Batteria 3 K1 1000 femminile

9:21 Batteria 1 K2 1000 maschile

9:28 Batteria 2 K2 1000 maschile

9:35 Batteria 1 C1 1000 femminile

9:42 Batteria 2 C1 1000 femminile

9:49 Batteria 1 C2 1000 maschile

9:56 Batteria 2 C2 1000 maschile

10:30 Batteria 1 K2 500 misto

10:36 Batteria 2 K2 500 misto

11:00 Semifinale 1 K1 1000 femminile

11:07 Semifinale 2 K1 1000 femminile

11:14 Semifinale K2 1000 maschile

11:21 Semifinale C1 1000 femminile

11:28 Semifinale C2 1000 maschile

11:40 Semifinale K2 500 misto

15:00 Batteria 1 C1 500 maschile

15:06 Batteria 2 C1 500 maschile

15:12 Batteria 3 C1 500 maschile

15:18 Batteria 1 C1 500 femminile

15:24 Batteria 2 C1 500 femminile

15:30 Batteria 1 K1 500 maschile

15:36 Batteria 2 K1 500 maschile

15:42 Batteria 3 K1 500 maschile

15:48 Batteria 4 K1 500 maschile

16:00 Batteria 1 K2 500 femminile

16:05 Batteria 2 K2 500 femminile

16:30 Batteria 1 C2 500 misto

16:36 Batteria 2 C2 500 misto

16:42 Semifinale 1 C1 500 maschile

16:48 Semifinale 2 C1 500 maschile

16:54 Semifinale C1 500 femminile

17:00 Semifinale 1 K1 500 maschile

17:06 Semifinale 2 K1 500 maschile

17:12 Semifinale 3 K1 500 maschile

17:22 Semifinale K2 500 femminile

17:40 Semifinale C2 500 misto

SABATO 24 AGOSTO

9:00 Batteria 1 K1 200 femminile

9:05 Batteria 2 K1 200 femminile

9:10 Batteria 3 K1 200 femminile

9:15 Batteria 1 K1 200 maschile

9:20 Batteria 2 K1 200 maschile

9:25 Batteria 3 K1 200 maschile

9:30 Batteria 4 K1 200 maschile

9:35 Batteria 1 C2 200 femminile

9:40 Batteria 2 C2 200 femminile

9:45 Batteria 1 C1 200 maschile

9:50 Batteria 2 C1 200 maschile

9:55 Batteria 3 C1 200 maschile

10:30 Batteria 1 K4 500 misto

10:36 Batteria 2 K4 500 misto

14:04 Finale A K1 1000 femminile

14:12 Finale K2 1000 maschile

14:20 Finale C1 1000 femminile

14:28 Finale C2 1000 maschile

14:38 Finale K2 500 misto

14:48 Finale B K1 1000 femminile

16:00 Semifinale 1 K1 200 femminile

16:05 Semifinale 2 K1 200 femminile

16:10 Semifinale 1 K1 200 maschile

16:15 Semifinale 2 K1 200 maschile

16:20 Semifinale 3 K1 200 maschile

16:25 Semifinale C2 200 femminile

16:30 Semifinale 1 C1 200 maschile

16:35 Semifinale 2 C1 200 maschile

17:15 Semifinale K4 500 misto

DOMENICA 25 AGOSTO

11:48 Finale B C1 500 maschile

11:54 Finale B K1 500 maschile

12:04 Finale A C1 500 maschile

12:11 Finale C1 500 femminile

12:18 Finale A K1 500 maschile

12:25 Finale K2 500 femminile

12:35 Finale C2 500 misto

14:04 Finale A K1 200 femminile

14:10 Finale A K1 200 maschile

14:16 Finale C2 200 femminile

14:22 Finale A C1 200 maschile

14:32 Finale K4 500 misto

14:39 Finale C4 500 misto

14:50 Finale B K1 200 femminile

14:55 Finale B K1 200 maschile

15:00 Finale B C1 200 maschile

16:04 Finale C1 500 femminile

16:39 Finale C1 500 maschile

17:09 Finale K1 500 femminile

17:39 Finale K1 500 maschile