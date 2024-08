Bronzetti-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Aryna Sabalenka nel secondo turno degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. La romagnola al debutto ha approfittato del forfait della neozelandese Lulu Sun, ritiratasi dopo aver perso il primo parziale. La campionessa bielorussa, invece, ha regolato in due set la qualificata australiana Priscilla Hon. Quest’anno le due giocatrici si sono già incrociate ad inizio gennaio ai sedicesimi di Brisbane, con la numero due del ranking mondiale che riuscì ad avere nettamente la meglio. Sarà proprio quest’ultima a partire favorita secondo le quote dei bookmakers. Servirà una grande impresa a Bronzetti. La sua avversaria, infatti, è la campionessa in carica degli Australian Open e si è presentata a Flushing Meadows dopo aver trionfato nel WTA 1000 di Cincinnati. In palio per la vincitrice c’è l’accesso al terzo turno contro una tra la russa Ekaterina Alexandrova oppure la giovanissima wild card a stelle e strisce Iva Jovic.

Bronzetti e Sabalenka scenderanno in campo oggi (mercoledì 28 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Louis Armstrong Stadium, al termine del secondo turno maschile tra il francese Alexandre Muller e il tedesco Alexander Zverev. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il secondo impegno newyorkese di Lucia Bronzetti fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.