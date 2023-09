Basket, programma 1^ giornata Serie A2 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 1^ giornata della Serie A2 2023/2024 di basket. Prendono il via le grandi emozioni del campionato cadetto, con ventiquattro squadre, divise tra Girone Verde e Girone Rosso, a sfidarsi per soli due posti per la prossima Serie A1. Si comincia con due anticipi sabato 30 ottobre, con il resto delle partite in programma domenica 1 a parte Trieste-Orzinuovi, posticipata a mercoledì 4 ottobre.

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE A2 203/2024

Si ricorda che tutte le partite saranno visibili in diretta in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della Lega, LNP Pass, tramite il seguente link. Quest’anno, inoltre, una partita a giornata verrà trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su Raisport HD (canale 58), oltre che in streaming su Raiplay. In questa giornata sarà il turno del derby lombardo tra Treviglio e l’Urania Milano.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 1^ GIORNATA SERIE A2

GIRONE VERDE

Sabato 30 ottobre

Ore 20:30 – Ferraroni Juvi Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù (LNP Pass)

Domenica 1 ottobre

Ore 18:00 – Elachem Vigevano 1955 – Trapani Shark (LNP Pass)

Ore 18:00 – Novipiù Monferrato Basket – Luiss Roma (LNP Pass)

Ore 18:00 – Moncada Energy Agrigento – Real Sebastiani Rieti (LNP Pass)

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Benacquista Assicurazioni Latina (LNP Pass)

Ore 20:45 – Gruppo Mascio Treviglio – Wegreenit Urania Milano (Raisport HD, Raiplay)

GIRONE ROSSO

Sabato 30 ottobre

Ore 20:00 – UEB Gesteco Cividale – Tezenis Verona (LNP Pass)

Domenica 1 ottobre

Ore 18:00 – UCC Assigeco Piacenza – RivieraBanca Basket Rimini (LNP Pass)

Ore 18:00 – Nardò Basket – Apu Old Wild West Udine (LNP Pass)

Ore 18:00 – Flats Service Fortitudo Bologna – Umana Chiusi (LNP Pass)

Ore 18:00 – Sella Cento – Unieuro Forlì (LNP Pass)

Mercoledì 4 ottobre

Ore 20:30 – Pallacanestro Trieste – Agribertocchi Orzinuovi