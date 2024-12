Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Atalanta-Real Madrid, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri orobici hanno la grande occasione di dimostrare quanto in forma siano, e per farlo sfidano i blancos per la seconda volta in pochi mesi, dopo aver perso la Supercoppa Europea. La Dea, imbattuta in Europa, sogna in grande e vuole anche avvicinarsi alla possibilità di giocare direttamente negli ottavi, merengues invece con l’acqua alla gola. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 10 dicembre.

I TELECRONISTI DI ATALANTA-REAL MADRID

Atalanta-Real Madrid sarà visibile su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.