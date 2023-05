Alessandria-San Donato Tavarnelle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playout Serie C 2022/2023

Alessandria-San Donato Tavarnelle sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del ritorno dei playout di Serie C 2022/2023. Nel girone B i piemontesi vedono da vicino la permanenza tra i professionisti, hanno vinto all’andata e possono pure perdere con un gol di scarto, viceversa gli ospiti per evitare la retrocessione devono vincere con due reti o più di scarto. Chi vincerà? Si parte alle ore 17.30 di sabato 13 maggio, diretta tv e streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.