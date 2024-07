A che ora gareggia Furlani oggi? Programma e orari salto in lungo Continental Gold Tour Budapest 2024

A che ora gareggia oggi Mattia Furlani? Ecco il programma e gli orari della gara di salto in lungo della tappa di Budapest del Continental Gold Tour 2024 di atletica leggera. L’8.38 messo a referto all’Olimpico di Roma in occasione degli Europei è la quarta misura assoluta stagionale e Furlani è determinato a ripartire da lì. La concorrenza non manca visto che al via in Ungheria ci sarà il fenomeno greco Tentoglou e anche il giamaicano Gayle, che vanta un personale di 8.69. Furlani potrà comunque lottare per la vittoria e soprattutto continuare il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, dove si candida ad essere protagonista.

La gara di salto in alto con Mattia Furlani inizierà alle ore 17:30 e l'azzurro sarà il nono a saltare.