Skeleton, Coppa del Mondo: nove azzurri al raduno a Sigulda

Un’ultima tappa, un ultimo raduno prima dell’inizio della Coppa del Mondo di Skeleton per cui la nostra Nazionale coltiva ambizioni e desideri importanti. In quel di Sigulda, in Lettonia, sarà il momento per gli altleti azzurri di collaudare il tutto prima di partire per la competizione del Mondo.

Il catino lettone ospita il raduno di tutto il gruppo diretto da Maurizio oioli, il quale ha convocato fino a domenica 5 novembre nove atleti: Giovanni Marchetti, Gabriele Marenchino, Manuel Schwarzer, Pietro Drovanti, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Alessandra Fumagalli, Alessia Crippa e Valentina Margaglio, accompagnati dai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Marco Boni. Il primo appuntamento in calendario è atteso sulla pista olimpica di Yanqing nella giornata di venerdì 17 novembre