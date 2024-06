Sci alpino: Val Gardena in lizza per ospitare i Mondiali 2029

Mancano poche ore all’assegnazione dell’edizione 2029 dei Mondiali di sci alpino. Tre le candidate: per l’Italia si presenta la Val Gardena, fresca di rinnovo delle cariche del comitato organizzatore delle gare di Coppa del mondo, che ha visto la conferma di Rainer Senoner in veste di presidente. In lizza anche Narvik e Soldeu. L’assegnazione avverrà domani, martedì 4 giugno, in diretta streaming a partire dalle 20:30 italiane. “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato sodo per realizzare il nostro sogno dei Campionati del mondo di sci alpino del 2029 in Val Gardena – ha detto Senoner – e abbiamo elaborato un piano estremamente armonico, che tiene conto degli aspetti più diversi, come innovazione, inclusione, sostenibilità, sportività, professionalità, la nostra identità ladina e tanti altri punti. Siamo convinti di aver elaborato un dossier di prim’ordine e non lasceremo nulla di intentato per conquistare il maggior numero possibile di componenti del direttivo FIS con la nostra presentazione finale“.

Alle sue parole si è riallacciato Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Fisi: “La candidatura della Val Gardena a sede dei Mondiali è un progetto che si basa su molti aspetti diversi, come un bell’ambiente, la professionalità delle persone, la qualità e su molti altri piccoli dettagli. Svolgere qui dei Mondiali farebbe bene a tutto il movimento dello sci. Per quanto riguarda l’assegnazione, sono molto ottimista, perché questo progetto è fatto così bene che è difficile respingerlo. Poi, naturalmente, non si può mai sapere come andranno le votazioni“. Per quanto riguarda, invece, la Coppa del mondo di sci alpino 2024/25, quest’anno la 57esima edizione delle classiche gare veloci sulla Saslong si terrà venerdì 20 (super-G) e sabato 21 dicembre (discesa libera).