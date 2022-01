Sci Alpino, la pista Erta di Plan de Corones è pronta ad ospitare la Coppa del Mondo femminile

by Daniele Forsinetti

Alpine Ski World Cup 2021/2022 Lienz (AUT), Federica Brignone (ITA) 29/12/2021, Photo: Pier Marco Tacca/Pentaphoto

Nella giornata odierna i responsabili della Fis per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino hanno effettuato dei controlli sulla pista Erta a Plan de Corones. Stando agli ultimi rilevamenti la pista è in perfette condizioni, come confermato dal direttore di gara Klaus Kastlunger: “Attualmente la pista è perfetta, la maggior parte delle reti protettive è installata e adesso tocca alla posa dei cavi per la TV e all’allestimento della zona arrivo. Prevediamo di accogliere circa 500 persone invitate nella zona VIP, si tratta di rappresentanti degli sponsor, autorita’, rappresentanti istituzionali e ospiti d’onore. Nel resto del parterre vorremmo garantire l’accesso a 1.500 persone, dato che la zona è molto ampia e tutti avranno spazio a sufficienza. Normalmente contiamo dai 10- ai 15.000 spettatori. Le regole anti Covid-19 attuali non ci lasciano molto spazio di manovra”.