Sci alpino: Mondiali 2029 in Norvegia, Val Gardena nel 2031

La candidatura dell’Italia per i Mondiali del 2029 cede il passo alla Norvegia, che si aggiudica la manifestazione iridata dello sci alpino per quell’anno, e la ospiterà nella città di Narvik. Ma non ci sono solo notizie negative dal Congresso della Fis, che si è riunito in Islanda, a Reykjavik: il Bel Paese, nella storica località di Val Gardena, ospiterà i Mondiali del 2031 e la notizia è già ufficiale. Due anni in più di attesa dunque per poter tornare a ospitare i Mondiali di sci alpino su una pista italiana.

Raggiante il presidente della Fisi, Flavio Roda: “Un grande successo per l’Italia e un grande successo per la Val Gardena, che ha un progetto davvero meraviglioso, che non poteva essere scartato. E’ stata una competizione serrata e i complimenti vanno a Narvik e a Soldeu. Ma è tanta la soddisfazione per aver ottenuto questo successo e, sono sicuro, che si tratterà di un altro Mondiale di altissimo livello, come è tradizione sulle nevi italiane”.