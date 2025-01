Buone indicazioni per le azzurre dalla prima prova cronometrata nella tappa di Coppa del mondo femminile di sci alpino a Sankt Anton, dove nel weekend si disputeranno prima una discesa femminile e poi un Super G. Sulla neve austriaca, Federica Brignone firma il miglior tempo della sessione in 1:27.09 dopo essere stata la più veloce in tutti gli intertempi. Il vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami è ampio, pari a +1.31, mentre a completare il podio virtuale della sessione è Sofia Goggia a +1.47. Giù dal podio l’altra elvetica, Malorie Blanc (+1.56) e la ceca Ester Ledecka (+1.67).

Ottima prova anche per Laura Pirovano, che termina in settima posizione a +2.15, mentre Nadia Delago e Sara Thaler sono appena fuori dalla top-20. Decimo posto a +2.55 la statunitense Lindsey Vonn, scesa con il pettorale numero 32, mentre Michelle Gisin, che ha inaugurato la prova, ha chiuso diciannovesima (+3.70). La seconda prova sulla nevi austriache, che in passato hanno portato spesso fortuna alle sciatrici azzurre, si terrà domani.

Si avvicina il rientro di Mikaela Shiffrin

Intanto, arrivano buone notizie da Mikaela Shiffrin, che sembra sempre più vicina al rientro dopo la brutta caduta dello scorso 30 novembre a Killington. In quell’occasione, la campionessa statunitense ha riportato una ferita all’addome che l’ha costretta a operarsi. Ora, sui social Shiffrin ha pubblicato un aggiornamento importante, spiegando di aver condotto dei test sulla neve, i quali sono stati “un successo. Abbiamo fatto tre run. Niente di folle, ma è stato divertente”, ha detto Her Majesty, che però non ha dato indizi sul ritorno alle gare.