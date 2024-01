Sci alpino, Brignone sul gigante di Jasna: “Qui nel 2009 conquistai il mio unico podio in Coppa Europa”

Alla vigilia del settimo gigante stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, in programma sulle nevi slovacche di Jasna, Federica Brignone ha parlato del tracciato e delle nevi: “Jasna è una località dove conservo felici ricordi, qui ho fatto il mio unico podio della carriera in Coppa Europa nel 2009, quando mi classificai al secondo posto, anche se la gara si disputò sulla pista che qui utilizziamo per il riscaldamento e non per la gara. Il pendio è molto ghiacciato e ben barrato, preparato benissimo. Bisognerà spingere perché non c’è molta pendenza. Il pettorale rosso? serve a poco in questo momento, i conti si fanno alla fine“. Oltre alla valdostana con il pettorale rosso, sulla pista Lukova 2 saranno presenti altre otto azzurre: Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e la debuttante Ambra Pomarè.