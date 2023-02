Salto con gli sci, Mondiali Planica 2023: guida Lanisek, qualificati tutti gli azzurri

Anze Lanisek ha ottenuto il miglior punteggio nel corso della qualificazione maschile dal trampolino HS102 di Salto con gli sci a Planica, valida per i Mondiali 2023. Lo sloveno ha chiuso con 141.6 punti totali, davanti all’austriaco Stefan Kraft, 137.4, e all’altro sloveno Timi Zajc, 137.1.

Qualificati tutti gli azzurri al via, partendo da Francesco Cecon posizionatosi in 36 piazza con 116.9 punti. Alex Insam ha chiuso poi in 46esima posizione, totalizzando 111.5 punti, mentre Giovanni Bresadola si è classificato 49esimo con 110.1.