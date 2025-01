Lisa Vittozzi tornerà a gareggiare solamente in occasione della stagione 2025/2026. Lo ha annunciato tramite un comunicato la Fisi, rendendo noto che la 29enne azzurra – vincitrice della classifica generale di Coppa del mondo 2023/24 e medaglia d’oro ai Mondiali di Nove Mesto nell’individuale – ha chiuso anzitempo la stagione. Vittozzi ha spiegato che non vuole accelerare il rientro, specialmente considerando che l’obiettivo sono le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La nota della Fisi

“La Federazione Italiana Sport Invernali comunica che Lisa Vittozzi, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di biathlon, ha deciso di concludere anticipatamente la stagione agonistica. Dopo avere accusato all’inizio dell’autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell’infortunio fino a pochi giorni fa, risolvendolo positivamente. Le successive sensazioni percepite alla ripresa degli allenamenti hanno però convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale, in vista della prossima stagione olimpica, alla quale Vittozzi punta di arrivare pienamente competitiva”.

Le parole di Vittozzi

“Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano-Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio”.

Un rientro mai arrivato

Previsto in due occasioni (la seconda in occasione della tappa di Oberhof), il ritorno alle competizioni di Vittozzi non si è mai concretizzato. Come prevedibile, il recupero dallo stop richiede più tempo del previsto e Lisa non ha voluto accelerare i tempi. La sappadina, che non gareggia in Coppa del Mondo da quasi un anno (la sua ultima prova è stata infatti la mass start di Canmore dello scorso 17 marzo, quando conquistò una storica sfera di cristallo), continuerà ad allenarsi sotto la supervisione dell’allenatore Mirco Romanin.

I convocati azzurri per Oberhof

Dodici gli italiani convocati per la quarta tappa di Coppa del Mondo di biathlon, in programma a Oberhof (Germania) dal 9 al 12 gennaio 2025. Presenti Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Marco Barale tra gli uomini. In campo femminile, invece, ci sono Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Ilaria Scattolo e Martina Trabucchi. Da segnalare l’esordio di Marco Barale e Ilaria Scattolo.

La classifica generale femminile

(aggiornata dopo mass start Le Grand Bornand)

Franziska Preuss (GER) 565 Elvira Oeberg (SWE) 371 Lou Jeanmonnot (FRA) 352 Julia Simon (FRA) 315 Vanessa Voigt (GER) 307 Suvi Minkkinen (FIN) 285 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 268 Jeanne Richard (FRA) 260 Ella Halvarsson (SWE) 250 Selina Grotian (GER) 235

13. Dorothea Wierer (ITA) 189

26. Hannah Auchentaller (ITA) 133

29. Samuela Comola (ITA) 114

41. Martina Trabucchi (ITA) 46

46. Michela Carrara (ITA) 38