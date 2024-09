Softball, Europei 2024: l’Italia sa solo vincere, battute Israele e Grecia

Buona anche la seconda per la nazionale azzurra di softball agli Europei in corso di svolgimento in Olanda. Dopo aver battuto la Gran Bretagna, le azzurre si sono imposte con il risultato di 5-3 anche su Israele al termine di una partita equilibrata, decisa da un sesto inning da tre punti. L’Italia parte bene. Il fuoricampo all’inning inaugurale di Erika Piancastelli vale l’1-0. Poi nell’inning successivo lo squeeze play ben condotto da Giulia Longhi regala all’Italia il punto del 2-0. Qui il ritmo delle azzurre cala. E Israele ne approfitta nel quarto periodo per trovare il pari grazie ad una forte battuta da due basi e due punti di Ritchie.

La svolta arriva nel sesto inning. Elisa Cecchetti trova la valida su conto 3-1 che manda Di Pancrazio a punto. Al resto pensa la debuttante Silvia Torre, che mette a referto il secondo fuoricampo di giornata (su conto 1-2) per i due punti della vittoria. “Non me ne sono neanche accorta”, le parole di Silvia Torre a fine partita. “Sono arrivata in seconda ed ho sentito tutti urlare, ho visto che non c’era più nessuna che correva e che erano tutte a casa base. È stata una emozione gigante e non mi sembra ancora vero”, ha aggiunto. Nel finale Israele trova l’home run con Amanda Licht, ma in gioco c’è solo lei: un punto che non basta e che riduce solo il punteggio sul definitivo 5-3.

Doppio appuntamento e doppia vittoria per l’Italia, che alle ore 17.30 è scesa in campo per affrontare la Grecia ed ha ottenuto un netto successo per 7-0. Azzurre in fuga già nel secondo inning, da ben quattro punti grazie soprattutto a un triplo da tre punti di Alessandra Rotondo, e brave a mettere fine ai giochi grazie ai lanci di Christina Toniolo e a un walk-off di Silvia Torre. La squadra del manager Federico Pizzolini rimane così al primo posto e a punteggio pieno, ancora imbattuta in questa rassegna olandese.