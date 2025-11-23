Sarà una giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma di questa domenica 23 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi.

Domenica fitta di eventi nel mondo dello sport. L’Italia stamani andrà alla ricerca della terza Coppa Davis consecutiva, affrontando la Spagna sul cemento indoor di Bologna. A dare spettacolo in questa giornata carica di eventi saranno anche lo slalom femminile di Gurgl, gli Europei di curling, la Coppa del Mondo di bob, il salto con gli sci, al World Tour di short track e la Coppa del Mondo di speed skating.

Inoltre, oggi avrà inizio la Coppa del Mondo di ciclocross, con le gare di Tabor. Mentre gli appassionati dell’atletica potranno godersi la Cinque Mulini. Occhi puntati pure sull’esordio dell’Italia femminile di calcio a 5 ai mondiali, in cui le azzurre si sfideranno con Panama. Sempre stamani termineranno i Mondiali di beach volley, oltre ad andare in scena le finali dei Mondiali juniores di ginnastica artistica.

Da non dimenticare gli Europei di taekwondo e gli ultimi Test Match di rugby delle Nazionali. Pronti a regalare emozioni ci sono anche i campionati nazionali di volley, basket, pallanuoto e pallamano. Come se non bastasse, quest’oggi la Serie A ci delizierà con uno dei grandi classici del calcio italiano: il derby della Madonnina.

Il programma completo di questa domenica

07.00 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali juniores) – Finali di Specialità, prima giornata (diretta streaming su Eurovision Sport)

07.30 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) – Portogallo-Tanzania (diretta streaming su Fifa+)

08.00 CURLING (Europei) – Seconda giornata maschile: Italia-Austria, Scozia-Cechia, Polonia-Norvegia, Danimarca-Svezia, Germania-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

08.50 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores maschile a Tabor (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TAEKWONDO – Europei delle categorie olimpiche, prima giornata: 58 kg, +80 kg maschile; 49 kg, 57 kg femminile (diretta streaming sui canali di Europe Taekwondo)

09.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Cortina d’Ampezzo (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.55 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara juniores femminile a Tabor (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (Mondiali) –Italia-Panama (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SNOOKER – UK Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.20 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara under 23 maschile a Tabor (non è prevista diretta tv/streaming)

11.50 ATLETICA – Cinque Mulini, gara femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Lillehammer, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 ATLETICA – Cinque Mulini, gara maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.30 CALCIO A 5 FEMMIINILE (Mondiali) – Brasile-Iran (diretta streaming su Fifa+)

12.30 CALCIO (Serie A) – Verona-Parma (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Roma (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Inter (diretta streaming su DAZN)

13.00 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite donne a Tabor (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.00 CURLING (Europei) – Terza giornata femminile: Italia-Norvegia, Svezia-Turchia, Lituania-Svizzera, Cechia-Germania, Danimarca-Scozia (diretta streaming su The Curling Channel)

13.20 ATLETICA – Cross Cinque Mulini a San Vittore Olona (Milano) differita streaming su Sportface TV

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Gurgl, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a Cortina d’Ampezzo (diretta streaming su Rai Play Sport 3, canale YouTube di IBSF; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – RSM Classic, quarto giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 19.00)

14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Colorno-Parabiago (non è prevista diretta tv/streaming)

14.05 SHORT TRACK (World Tour) – Quarta giornata a Gdansk (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Tre partite: Biella-AN Francescato, Mogliano-Fiamme Oro, Viadana-Emilia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Lillehammer, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.30 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara elite uomini a Tabor (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-NEC Nijmegen (diretta streaming su Como Tv)

14.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Benevento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.40 RUGBY (Test Match) – Scozia-Tonga (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 TENNIS – Coppa Davis, finale: Italia-Spagna (diretta tv su Rai 1, Super Tennis; diretta streaming su Rai Play, supertennis.tv, SuperTenniX)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cremonese-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie B) – Mantova-Spezia (diretta streaming su canale Lega B di Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Sudtirol (diretta streaming su canale Lega B di Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Sassuolo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.30 EQUITAZIONE – GCL Super Cup salto ostacoli a Praga, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile a Lillehammer, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

16.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni in Marignano-Milano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Ravenna-Lagonegro, Taranto-Cantù (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Girona (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET (Serie A) – Varese-Udine (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Terza giornata a Calgary: division B dalle ore

17.00, division A dalle ore 21.00 (diretta streaming su Discovery+ e canale YouTube di ISU dalle ore 21.00)

17.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Reggio Emilia (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Padova-Civitanova (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Cuneo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Scandicci-Vallefoglia, Chieri-Monviso, Busto Arsizio-Perugia (diretta streaming su VBTV)

17.00 VOLLEY (Serie A2) – Siena-Sorrento (diretta streaming su DAZN)

17.10 RUGBY (Test Match) – Inghilterra-Argentina (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Brest-Metz, Nantes-Lorient, Tolosa-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Monza-Cesena (diretta streaming su canale Lega B di Prime Video, DAZN)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Potenza (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CURLING (Europei) – Terza giornata maschile: Italia-Cechia, Svezia-Germania, Norvegia-Danimarca, Svizzera-Polonia, Scozia-Austria (diretta streaming su The Curling Channel)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Lecce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Venezia (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Brixia-Broni, Campobasso-Roseto, San Martino-Tortona, Schio-Sassari, Venezia-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Trento-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Aversa-Pineto, Macerata-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League) – Al Nassr-Al Khaleej (diretta streaming su Como Tv)

18.30 CALCIO (Jupiler League belg) – RAAL La Louviere-Anderlecht (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa di Portogallo, sedicesimi di finale) – Braga-Nacional (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Cantù-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Verona-Monza (diretta streaming su VBTV)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Grottazzolina-Piacenza (diretta streaming su DAZN, VBTV)

19.00 VOLLEY (Serie A2) – Fano-Pordenone (diretta streaming su DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Baltimoe Ravens-New York Jets, Chicago Bears-Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals-New England Patriots, Detroit Lions-New York Giants, Green Bay Packers-Minnesota Vikings, Kansas City Chiefs-Indianapolis Colts, Tennessee Titans-Seattle Seahawks (diretta streaming su DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Buffalo Sabres-Carolina Hurricanes (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Sassari (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Pineto (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Milan (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Paris FC (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.05 RUGBY (Top 14 francese) – Stade Français-Tolone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Winnipeg Jets-Minnesota Wild (diretta streaming su DAZN)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Arizona Cardinals-Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders-Cleveland Browns (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Dallas Cowboys-Philadelphia Eagles, New Orleans Saints-Atlanta Falcons (diretta streaming su DAZN)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New York Islanders-Seattle Kraken (diretta streaming su DAZN)