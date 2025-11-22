Alla Fiera di Roma brillano gli Under 20: Kumari e Iogna Prat dominano nella spada, Collini e Pasin guidano il fioretto. Domani gran finale con gli Assoluti, in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

Quattro vincitori, 657 atleti in pedana e una giornata ad altissimo livello tecnico. La seconda giornata della Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti alla Fiera di Roma incorona Payam Kumari e Luca Iogna Prat nella spada, Greta Collini ed Elia Pasin nel fioretto: sono loro i protagonisti del sabato dedicato alla categoria Giovani (Under 20), anticamera del gran finale di domenica con gli Assoluti.

Spada femminile: Payam Kumari conquista Roma

Il successo più giovane della giornata porta la firma di Payam Kumari (Minervium Academy), atleta ancora in età Cadetti ma capace di imporsi anche tra le Under 20. In una finale combattutissima supera Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese) per 15-14.

A completare il podio due atlete già protagoniste tra le Cadette:

Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni),

Clara De Donno (Virtus Scherma Salento).

Entrano tra le prime otto anche Casale, Miglino, Bianchi e Raiteri, a conferma di un movimento in crescita.

Spada maschile: dominio di Luca Iogna Prat

La prova maschile si chiude con la vittoria di Luca Iogna Prat (Lame Friulane), autore di un percorso impeccabile culminato nel 15-10 in finale contro Alessandro Poli (Bernardi Ferrara).

Bronzo per entrambi gli atleti del Club Scherma Roma, Riccardo Cedrone e Francesco Lolli, mentre nella top 8 completano la lista Kowalczyk, Di Stefano, Varone e Cortini.

Fioretto femminile: Greta Collini è la nuova regina U20

La finale tra Fiamme Oro e Fiamme Azzurre va a Greta Collini, che supera Letizia Jole Gabola e si prende la vittoria nella gara delle fiorettiste.

Alle sue spalle doppio bronzo per il Frascati Scherma con Greta Saioni e Gloria Pasqualino, quest’ultima già a medaglia nella giornata nei Cadetti.

Tra le finaliste rientrano anche Berretta, Franzoni, Giordani e Bardes.

Fioretto maschile: Elia Pasin firma un capolavoro

La gara maschile si chiude con il dominio di Elia Pasin (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), che batte nettamente in finale Djibril Mbaye (Scherma Mogliano) con un eloquente 15-4.

Il bronzo va a:

Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma),

Fernando Scalora (Schermabrescia).

Tra i migliori otto anche Luca Guidi (vincitore ieri tra gli U17), Paoletti, De Michieli e Di Martino.

Domenica gli Assoluti: diretta su “Assalto – La TV della Scherma”

Domani a Roma si chiude il weekend con la giornata più attesa, quella dedicata alla categoria Assoluti di fioretto e spada.

La diretta inizierà alle 15:00 su “Assalto – La TV della Scherma”, visibile gratuitamente su Sportface TV tramite semplice registrazione.