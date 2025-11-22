Il pilota dell’Aston Martin, Lance Stroll, ha risposto a tono alla provocazione di Franco Colapinto: parole cariche di veleno contro l’argentino.

Lance Stroll ha risposto con tono tagliente a Franco Colapinto sullo sfondo della tensione emersa dopo il Gran Premio del Brasile. Il pilota dell’Aston Martin non ha digerito le accuse dell’argentino secondo cui guida in modo pericoloso. Da Las Vegas, Stroll ha suggerito a Franco Colapinto di focalizzarsi sui propri risultati, ricordando che non ha ancora segnato punti in questa stagione. Le sue parole al vetriolo hanno riacceso un duello nel paddock, che ora si porta dietro anche una dose di frustrazione personale.

Il botta e risposta dopo il Gran Premio del Brasile

La polemica tra Lance Stroll e Franco Colapinto è esplosa dopo il Gran Premio del Brasile, dove è avvenuto un contatto tra Stroll e il pilota Sauber Gabriel Bortoleto. Il pilota dell’Alpine ha attaccato il canadese, accusandolo di essere sempre aggressivo in pista: “Lui cerca sempre di buttare fuori i piloti, non guarda mai negli specchietti. Ha spinto Gabriel contro il muro, è una cosa che fa sempre”.

Stroll, però, si è fatto sentire: una volta arrivato a Las Vegas, ha risposto in modo tagliente e con grande sarcasmo, provocando Colapinto sulla stagione in Alpine: “Forse è frustrato ed è arrabbiato con la vita. Non so quanti punti abbia in campionato. Quanti? Zero. Dovrebbe concentrarsi sui suoi affari e cercare di segnare qualche punto”.

Stroll appare stizzito non solo dalle critiche, ma anche da una percepita mancanza di rispetto. In seguito, il pilota dell’Aston Martin ha rincarato la dose nei confronti di Colapinto: “Non mi sorprendono le sue parole, è frustrato dalla sua stagione, non è dove vorrebbe essere e ha bisogno di parlare di cose irrilevanti. Il mio consiglio per lui sarebbe di concentrarsi sui suoi interessi e di fare un punto nel Mondiale 2025”.