La Juventus di Spalletti porta a casa appena un pareggio dalla trasferta di Firenze: a Kostic risponde Mandragora.

Ci risiamo, la Juventus pareggia ancora. La squadra di mister Luciano Spalletti esce con il punteggio di 1-1 dall’Artemio Franchi nel match contro la Fiorentina di Vanoli. Non è bastata la rete di Kostic ai bianconeri per lasciare la Toscana con in mano i tre punti. Al serbo, in gol nel primo tempo, ha riposto Mandragora nella ripresa. Per la Juventus si tratta del terzo pareggio di fila dopo quelli con Sporting e Torino.

Kostic non basta: un altro pareggio per la squadra di Spalletti

Fiorentina-Juventus inizia con grande nervosismo, sia in campo che sugli spalti. Dopo pochi minuti di gioco, il direttore di gara, Daniele Doveri, assegna calcio di rigore in favore dei bianconeri per fallo di Marì su Vlahovic. Tuttavia, lo stesso arbitro cambia idea al Var, assegnando punizione ai viola. É proprio il pubblico della Fiorentina che qualche minuto più tardi prende pesantemente di mira il centravanti serbo, inondandolo di insulti razzisti.

Episodio deplorevole che costringe l’arbitro ad interrompere il gioco, invitando lo speaker a placare gli animi dei tifosi con un annuncio contro i cori discriminatori. Una volta ripresa la gara, é la Fiorentina a crearsi una ghiotta occasione da gol, colpendo la traversa con Kean. Non si fa attendere la replica della Juventus, con l’ex Vlahovic che sfiora il vantaggio davanti a De Gea. Dopo le diverse sortite offensive, la Juventus riesce a sbloccare la gara nel recupero del primo tempo grazie al gol di Kostic, autore di un pregevole sinistro dalla distanza.

Ad inizio ripresa la Fiorentina di Vanoli entra in campo agguerrita, trovando subito il pareggio con una prodezza di Mandragora. Il centrocampista regala alla Viola l’1-1 con una conclusione di rara fattura che si stampa sotto la traversa. Nel momento clou del match, le due squadre non si sono affatto risparmiate, affrontandosi a viso aperto. Nonostante le diverse chance create sia da una parte che dall’altra, il match al Franchi si è chiuso sul punteggio di 1-1.