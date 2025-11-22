Oklahoma domina Utah, Jokic trascina Denver: la notte NBA sorride ai Thunder
Ottava vittoria consecutiva per OKC, mentre Denver supera Houston grazie a un super Jokic
Lo spettacolo NBA non manca nella notte del 22 novembre. Gli Oklahoma City Thunder confermano la loro supremazia a Ovest travolgendo gli Utah Jazz per 144-112, firmando l’ottavo successo consecutivo e il 16° nelle prime 17 gare stagionali. Utah resta in partita per un tempo, ma nel terzo quarto OKC cambia passo: sotto 84-77, i campioni in carica piazzano un devastante parziale di 33-4, ribaltando completamente la gara.
A guidare la squadra è ancora una volta uno straordinario Shai Gilgeous-Alexander, autore di 31 punti.
Denver risponde: Jokic sfiora la tripla doppia
Nella serata valida anche per la NBA Cup, i Denver Nuggets si confermano l’alternativa più credibile ai Thunder nella Western Conference.
Contro Houston arriva una vittoria sofferta, 112-109, con un Nikola Jokic dominante:
34 punti
10 rimbalzi
9 assist
Ottima prova anche per Jamal Murray (26 punti e 10 assist). Ai Rockets non basta la miglior prestazione in carriera del rookie Reed Sheppard, autore di 27 punti.
Minnesota spreca, Phoenix ringrazia
Al Mortgage Matchup Center, i Timberwolves gettano via un match quasi vinto:
+8 a 1’09″ dalla fine,
41 punti di un incontenibile Anthony Edwards,
ma tutto sfuma nel finale. Phoenix approfitta dei due errori ai liberi proprio di Edwards e, a 6.4 secondi dalla sirena, trova il canestro decisivo con Gillespie, chiudendo sul 114-113.
Curry infinito, ma Portland passa a San Francisco
Impresa dei Portland Trail Blazers, che espugnano la Bay Area battendo i Golden State Warriors 127-123. Non basta un magnifico Stephen Curry, autore di 38 punti con 9 triple, due delle quali nell’ultimo minuto.
Cresce ancora la prima scelta assoluta Cooper Flagg, protagonista con 29 punti nella vittoria dei Dallas Mavericks su New Orleans (118-115).
A Est: Toronto ai quarti della NBA Cup
Nel gruppo A della NBA Cup arriva la prima qualificata: i Toronto Raptors, trascinati dai 24 punti di Brandon Ingram e RJ Barrett, asfaltano Washington 140-110 e blindano il primo posto, complice la sconfitta di Indiana.
Cleveland batte Indiana: rientrano Mitchell e Garland
I Cavaliers ritrovano i loro leader:
Donovan Mitchell (32 punti)
Darius Garland (20 punti)
Nella riedizione della semifinale di Eastern Conference della scorsa stagione, Cleveland vince 120-109, frenando i Pacers.
Serata complicata per Simone Fontecchio: 9 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 1 recupero e 1/10 da tre.
Miami vola, Boston crolla ancora
Gli Heat centrano la quarta gara stagionale oltre quota 140 punti:
143-107 contro i Chicago Bulls, trascinati da Ware (20 punti, 14 rimbalzi) e Powell (19 punti).
Momento critico per i Boston Celtics, che cadono per la seconda volta contro Brooklyn: 113-105 per i Nets, illuminati dalla prima tripla doppia in carriera di Nic Claxton (18 punti, 11 rimbalzi, 12 assist).