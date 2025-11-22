Lo spettacolo NBA non manca nella notte del 22 novembre. Gli Oklahoma City Thunder confermano la loro supremazia a Ovest travolgendo gli Utah Jazz per 144-112, firmando l’ottavo successo consecutivo e il 16° nelle prime 17 gare stagionali. Utah resta in partita per un tempo, ma nel terzo quarto OKC cambia passo: sotto 84-77, i campioni in carica piazzano un devastante parziale di 33-4, ribaltando completamente la gara.

