Il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento del calcio belga: il classe 2008 ha stregato Igli Tare.

Il Milan continua a osservare il mercato dei giovani attaccanti. La società vuole costruire un reparto in grado di sostenere il progetto tecnico nei prossimi anni. Il lavoro di Geoffrey Moncada sta andando in questa direzione. Il dirigente sta seguendo diversi profili che possano crescere con continuità e inserirsi gradualmente in prima squadra. La ricerca riguarda un centravanti strutturato, capace di dare peso all’area di rigore e di interpretare il ruolo con presenza fisica.

Occhi puntati sul nuovo Lukaku: a Tare piace il classe 2008

Il Milan programma il futuro del reparto offensivo. La dirigenza rossonera sta seguendo diversi profili giovani e uno dei nomi finiti sul taccuino è quello di René Mitongo, classe 2008 dello Standard Liegi.

Secondo Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe avviato le prime valutazioni, così come la Juventus. Il belga Mitongo viene considerato un centravanti fisico, un profilo che ricorda Romelu Lukaku per modo di giocare e presenza in area. Il monitoraggio dei due top club italiani riguarda anche un possibile inserimento graduale nelle rispettive seconde squadre.

L’attaccante è uno dei giovani più osservati in Belgio e lo Standard Liegi lo considera un talento di prospettiva. Mitongo è un classe 2008 e gioca stabilmente nelle giovanili dello Standard. In patria viene descritto come un centravanti che punta molto sulla forza fisica. Le sue caratteristiche ricordano quelle di Romelu Lukaku. Il paragone nasce dal modo in cui protegge il pallone e dal suo modo deciso di attaccare l’area.

L’idea di Milan e Juventus sarebbe quella di portarlo in Italia e inserirlo nelle rispettive seconde squadre. Questo percorso gli permetterebbe di adattarsi al calcio italiano senza pressioni e di crescere con continuità.