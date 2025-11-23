Prima Prova Nazionale Assoluti, a Roma il gran finale: diretta su Assalto – La TV della Scherma
Alla Nuova Fiera di Roma si chiude il weekend Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada: in palio i pass per i Campionati Italiani 2026. Dalle 15.00 live su Assalto – La TV della Scherma, sulla piattaforma Sportface.
Ultimo atto sulle pedane della Nuova Fiera di Roma. La Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada entra nel suo giorno decisivo con la domenica interamente dedicata ai migliori interpreti della scherma italiana. È il momento degli Assoluti, chiamati a contendersi gli ultimi pass per i Campionati Italiani 2026, che si svolgeranno proprio nella Capitale.
Dopo il venerdì riservato agli Under 17 e il sabato dedicato agli Under 20, oggi la rassegna tricolore entra nella fase più attesa con le gare dei big. Le fasi clou scatteranno dalle 15.00, in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, canale visibile gratuitamente – con semplice registrazione – sulla piattaforma Sportface, che da quest’anno è la nuova casa di tutte le produzioni FIS.
Programma odierno – Categoria Assoluti
(Domenica 23 novembre – diretta dalle 15.00 su Assalto TV)
Fioretto Maschile – Appello ore 9:00 (131 partecipanti)
Spada Maschile – Appello ore 9:00 (200 partecipanti)
Spada Femminile – Appello ore 11:00 (140 partecipanti)
Fioretto Femminile – Appello ore 12:30 (99 partecipanti)
I risultati di Cadetti e Giovani
Il weekend romano ha già regalato spettacolo e nuovi protagonisti.
Under 20 – sabato 22 novembre
Fioretto Maschile U20
Elia Pasin (Scherma Treviso M° Ettore Geslao)
Djibril Mbaye (Scherma Mogliano)
Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma)
Fernando Scalora (Schermabrescia)
Spada Maschile U20
Luca Iogna Prat
Alessandro Poli
Riccardo Cedrone
Francesco Lolli
Spada Femminile U20
Payam Kumari
Mariachiara Testa
Clara De Donno
Sofia Quirini
Fioretto Femminile U20
Greta Collini
Letizia Jole Gabola
Greta Saioni
Gloria Pasqualino
Under 17 – venerdì 21 novembre
Spada Maschile U17
Pietro De Gaetano
Tommaso Cuttica
Andrea Bossalini
Paolo Maria Tolve
Spada Femminile U17
Sofia Quirini
Francesca Aina
Matilde Bua
Ilaria Zambrini
Fioretto Maschile U17
Luca Guidi
Giuseppe Di Martino
Davide Alteri
Riccardo Mancini
Fioretto Femminile U17
Maria Elisa Fattori
Gloria Pasqualino
Elena Picchi
Giorgia Bedeschi
Il gran finale di oggi chiude una tre giorni che ha visto oltre 1.300 atleti confrontarsi sulle pedane romane: un antipasto di ciò che sarà il percorso verso i tricolori 2026, attesi in primavera nella Capitale.