Max Verstappen si prende la scena a Las Vegas: il pilota olandese domina in USA e tiene il Mondiale ancora aperto.

É Max Verstappen a prendersi i riflettori del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota olandese della Red Bull ha dominato sul circuito americano, tenendo ancora aperto il discorso Mondiale. Max ha chiuso in testa, mettendosi alle spalle il leader della classifica piloti: Lando Norris. A chiudere il podio la Mercedes di George Russell.

Quarto, invece, Oscar Piastri, con uno strepitoso Kimi Antonelli che si è preso una meritata quinta posizione. Mentre masticano ancora amaro le Ferrari: Charles Leclerc ha terminato la gara in sesta posizione, con Lewis Hamilton decimo dopo essere partito dall’ultima posizione. Ritiro per Bortoleto e Stroll.

Leclerc e Hamilton si sfogano: le dichiarazioni a fine gara

Al termine della gara, i due pilota Ferrari si sono lasciati andare ad uno sfogo. Charles Leclerc ha analizzato la prestazione con grande lucidità, vedendo il bicchiere mezzo pieno: “Credo di non aver lasciato nulla di intentato oggi. Ogni giro per me era un giro da qualifica. Mi sono preso ad ogni giro rischi incredibili per superare, perché in rettilineo eravamo fermi. Ho rischiato come in qualifica. Non ho rimpianti. Siamo finiti per un decimo dietro ad Antonelli… Si poteva forse fare meglio nella gestione della power uint o qualcosa d’altro. Alla fine non è andata male”.

Un po’ più duro é stato Lewis Hamilton: “Non so più cosa augurarmi. Vorrei tanto regalare ai ragazzi un bel risultato, perché se lo meritano. È quello il mio obiettivo per le ultime due gare”.

A queste dichiarazioni si sono aggiunte quelle del team principal, Frederic Vasseur: “Hamilton è partito bene, recuperando diverse posizioni ma eravamo un po’ tutti alla cieca in termini di gestione gomme. Siamo rimasti sorpresi dai quarantotto giri di Antonelli con la hard. Noi e altri abbiamo faticato molto di più. La differenza a favore di Kimi è stata fare tutta la gara in aria pulita, credo abbia dovuto superare solo Ocon. Leclerc ha avuto un contatto con Alonso ad inizio gara, se rientravamo al pit stop un giro prima saremmo finiti dietro a Sainz. È sempre facile parlare dopo e dire che si doveva fare diversamente. Il nostro problema qui è che abbiamo puntato tutto sulle qualifiche ma poi in gara non avevamo velocità di punta e siamo rimasti bloccati dietro ai nostri diretti avversari. Nelle due ultime gare dobbiamo evitare questo errore e provare a vincerne almeno una”.

Archiviata Las Vegas, adesso la Formula 1 si prepara ad andare in scena in Qatar: la prossima tappa è in programma nel weekend del 30 novembre. Mancano due gare al termine e Lando Norris punta ad ipotecare il titolo nel prossimo Gran Premio. Il match point per il pilota McLaren si presenterà a Losail. Attualmente il leader mondiale è in testa con 408 punti, a +30 da Piastri e a +42 da Verstappen. Per quanto riguarda la classifica costruttori, già vinta dalla McLaren, Mercedes e Red Bull si piazzano per ora davanti a Ferrari: il Cavallino è quarto.