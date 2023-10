Mondiali paralimpici 2023: bronzo per Pasquino e Giordan

La terza giornata dei Campionati del Mondo di scherma paralimpica Terni 2023 regala all’Italia altri due bronzi, firmati da Rossana Pasquino ed Edoardo Giordan, rispettivamente nelle prove individuali di spada femminile B e sciabola maschile A, facendo volare la spedizione azzurra a quota otto medaglie. La sciabola maschile B ha visto chiudere chiudere invece al 13° Gianmarco Paolucci, che ha prima vinto la sfida tutta azzurra con Andrea Jacquier, poi si è arreso (15-6) al cinese Zhu. Nel tabellone dei ripescaggi Paolucci è stato poi battuto dall’ungherese Tarjanyi.

Out tra i 32 Andrea Jacquier (eliminato nel derby con Gianmarco Paolucci), Davide Costi (ko con il forte polacco Dabrowski) e Rigivan Ganeshamoorthy (superato dal francese Cratere). Nella spada femminile A si sono fermate nel tabellone da 32 Sofia Brunati, battuta dalla cinese Zou, e Rebecca D’Agostino che, dopo aver superato la britannica Seddon Cowell, ha ceduto alla polacca Frydich.

Domani in programma la quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo di Terni. Alle ore 9.30 il via alla prova a squadre di sciabola maschile: il terzetto azzurro sarà composto da Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci e Matteo Dei Rossi. Alle 10.30 ci sarà la partenza della competizione di spada femminile in cui l’Italia salirà in pedana con Alessia Biagini, Sofia Brunati, Rossana Pasquino e Julia Anna Markowska. Fasi finali in diretta sul canale Rai Sport e su Rai Play dalle ore 17.