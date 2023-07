Mondiali Fukuoka 2023, Campagna: “La sconfitta non è un fallimento, nulla da rimproverare ai ragazzi”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta del Settebello contro la Serbia nei quarti dei Mondiali di Fukuoka 2023, Sandro Campagna ha detto: “Abbiamo perso per una questione di dettagli, subendo un paio di gol evitabili. E’ stata una partita estremamente intensa e fisica, dove la Serbia è cresciuta molto“.

“Magari siamo stati un po’ ingenui, ma abbiamo tenuto duro e credo che match del genere facciano parte del percorso. Le sconfitte fanno male, ma anche attraverso di esse si raggiungono grandi traguardi. Fallimento? No, percorso di crescita – ha aggiunto il ct dell’Italia – I miei ragazzi hanno dato l’anima, non ho nulla da rimproverargli. Adesso testa alle partite per il quinto posto. Sicuramente il morale e bassa, ma siamo pur sempre l’Italia in un Mondiale“.