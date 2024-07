Tuffi, Bertocchi e Pellacani quarte nel sincro: “Fa rosicare, ma non ci rimproveriamo nulla”

“Noi abbiamo saltato bene. Il quarto posto certamente fa rosicare però non abbiamo nulla da rimproverarci. Più di cosi penso che non potevamo fare, forse qualche punto qua e là ma non tale da fare molta differenza. Il terzo posto era a nove punti, arrivarci era davvero difficile e per com’è andata, forse, meglio 9 punti che due punti dal bronzo”. Lo ha detto Elena Bertocchi dopo il quarto posto in coppia con Chiara Pellacani nel trampolino sincro alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Le stesse australiane alla vigilia erano quotate come probabili argento – ha affermato -. Se proprio vogliamo andare a trovare qualcosa che non è andata come speravamo, è sicuramente il secondo obbligatorio. Premetto che di solito viene peggio, quindi è venuto molto bene, però ancora ci manca qualcosa rispetto alle prime coppie”.

“Siamo tutte in forma – ha aggiunto Pellacani -. Ci si prepara tutti al meglio per le Olimpiadi e ci si deve aspettare questo tipo di gare. Tutte hanno saltato molto bene, comprese noi e di questo siamo contente. Qualcuna ha saltato un po’ meglio. Così funziona lo sport. E’ stato un buon inizio di Olimpiade, perché stiamo sempre parlando di un quarto posto, una buonissima prestazione e stiamo gareggiando con gli atleti più forti del mondo. Ora ci riposiamo un po’ e tra dieci giorni, il 7 agosto, avremo la gara individuale. Avremo tempo anche di ripensare a questa gara e poi lasciarla andare. Sicuramente ci darà più carica per andare avanti. Resettiamo e ripartiamo. Già non vedo l’ora di gareggiare di nuovo”.